Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 7 Haziran eleme adayı kim oldu?

7 Haziran 2020: Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ekranların en sevilen yarışma programından dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Dokunulmazlık ve eleme adayları dün yapılan yarışma sonucunda belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Tv 8 ekranlarından yayınlanan yarışma programında yaşanan son gelişmeler ilgiyle ve yakından takip ediliyor. Haberimizin içerisinden Survivor 2020 hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışan kırmızı ve mavi takım arasında dün heyecanlı bir oyun yaşandı. Cemal Can’ın kaptanlığını yaptığı mavi takım dokunulmazlık oyunun kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın galibiyetinin ardından konseyde isim yazan kırmızı takım da maviler gibi taktik yaptı. Tüm yarışmacılar alınan karar doğrultusunda Barış’ın adını yazarken Barış ise Sercan’ın adını yazdı.

GEÇENE HAFTA SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Önceki hafta tüm dokunulmazlığı kaybeden ünlülerin tamamı eleme adayı olmuş ve Aycan en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacı olmuştu.