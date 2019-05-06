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  3. 6 Mayıs reyting sonuçları: Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma reyting sıralaması

6 Mayıs reyting sonuçları: Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma reyting sıralaması

6 Mayıs reyting sonuçları: Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma reyting sıralaması

6 Mayıs reyting sonuçları herkes tarafından araştırılıyor. Pazartesi akşamları Star TV’de Söz, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekrana geliyor. Yayınlanan bu diziler arasında kıyasıya bir reyting savaşı veriliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında AB puan türünde Çukur ikinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Yasak Elma beşinci olmuştu. Peki, bu hafta hangi dizi zirvedeki yerini alacak? 6 Mayıs reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

6 Mayıs reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Pazartesi akşamları Star TV’de Söz, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekranlara geliyor. Kıyasıya bir reyting savaşının olduğu bu diziler arasında hangi dizinin birinci olacağı merak konusu. .Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında AB puan türünde Çukur ikinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Yasak Elma beşinci olmuştu, Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü olmuştu. Peki, bu hafta hangi dizi zirvede? İşte 6 Mayıs reyting sonuçları: Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma reyting sıralaması... 

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
6 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB


ABC

 

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