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  3. 5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncuları kimler?

5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncuları kimler?

5. Dalga filmi konusu nedir" 5. Dalga oyuncuları kimler"

Başrollerinde Chloe Grace Moretz ve Nick Robinson’un yer aldığı 5. Dalga filmi seyirciyle buluşuyor. 22 Ekim Salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan 5. Dalga yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor. Peki, 5. Dalga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bilimkurgu filmi sevenlerin dikkatini çeken 5. Dalga filmi izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe ve Liev Schreiber’ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor. Dünya üzerine uzaylılar tarafından gerçekleştirilen saldırılar insanların yaşantısını etiler. Kardeşi Sammy’i uzaylıların elinden kurtarmaya çalışan Cassie Sullivan’ın karşısına çıkan engelleri aşması hiç de kolay olmayacaktır. İşte 5. Dalga filmi konusu ve oyuncuları

5. DALGA FİLMİ KONUSU

İnsan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır. 

5th Wave Rick Yancey’nin çok satan romanından esinlenerek  Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.

Başrollerini Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe ve Liev Schreiber’ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor.

5. DALGA OYUNCULARI

Chloë Grace Moretz Rolü : Cassie Sullivan

Nick Robinson Rolü : Ben Parish/Zombie

Alex Roe Rolü : Evan Walker

Liev Schreiber Rolü : Colonel Vosch

Ron Livingston Rolü : Oliver Sullivan

Maggie Siff Rolü : Lisa Sullivan

Maria Bello Rolü : Sergeant Reznik

Maika Monroe Rolü : Ringer

 

 

 

 

 

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