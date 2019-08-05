41 Gün filmi konusu nedir? 41 Gün oyuncuları kimler?

5 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez Show Tv ekranlarında yayınlanacak 41 Gün filmi için aramalar yapılıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan “41 Gün”, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. 41 Gün yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor. İşte 41 Gün konusu ve oyuncuları

41 GÜN KONUSU

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Adrift”, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları doğrudan, tarihte görülmüş en büyük kasırga felaketlerinden birine doğru olacaktır. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

41 GÜN OYUNCULARI OYUNCULARI

41 Gün filmi oyuncu kadrosunda Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft, Kael Damlamian ve Luna Campbell yer alıyor.