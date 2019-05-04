4 Mayıs reyting sonuçları: Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş reyting sıralaması

4 Mayıs reyting sonuçları herkes tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamları FOX Tv'de Bir Aile Hikayesi, Star Tv'de Erkenci Kuş ve Kanal D ekranlarında ise İkizler Memo-Can dizileri yayınlanıyor. Ciddi bir reyting savaşının olduğu bu diziler arasında kimin birinci olacağı araştırılıyor. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında total puan türünde Survivor Türkiye Yunanistan birinci, Gülbin Tosun ile Fox Haftasonu ikinci, Erkenci Kuş ise üçüncü olmuştu. Peki, bu haftanın reyting sıralaması nasıl olacak? 4 Mayıs reyting sonuçları nasıl? İşte 4 Mayıs reyting sonuçları...

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

4 Mayıs reyting sonuçları yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından belli olacak. 4 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

27 Nisan 2019 Cumartesi gününe ait reyting sonuçlarına göre Total'de zirvenin sahibi Survivor Türkiye Yunanistan zirvenin sahibi oldu. AB grubunda ise Bir Aile Hikayesi birinci oldu. Totalde Survivor Türkiye Yunanistan birinci, Gülbin Tosun ile Fox Haftasonu ikinci, Erkenci Kuş ise üçüncü oldu.

TOTAL



AB



ABC