Reyting sonuçları 4 Ekim 2018 Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Avlu reyting sıralaması kim birinci?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye reyting sıralaması kim birinci? Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri ekrana geliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmesi ile beraber en çok hangi yapımın izlendiği merak ediliyor. Avlu dizisinde Azra, Deniz ve Kudret arasında yaşanan heyecanlı çatışma, yeni müdürün Zerrin’in hapishaneye gelmesi ile beraber daha da heyecanlı bir hale geldi. Dizinin sevenleri bu çatışmada neler olacağını merak ediyorlar. ATV’nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da ise Yılmaz ve Züleyha’nın aşkı çok sevildi. Demir’in ve annesinin sevenleri ayırmak için yaptıkları ise izleyici tarafından eleştiriliyor. 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 28.96 sahre alan Bir Zamanlar Çukurova birinci, 15.51 share alan Bizim Hikaye ikinci, 13.25 share alan Avlu üçüncü oldu. AB puan türünde 26.04 share alan Bir Zamanalar Çukurova birinci sırada, 14.46 share alan Bizim Hikaye ikinci sırada, 12.78 share alan Avlu dördüncü sırada yer aldı.Geçen hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 24.17 share alarak birinci, Bizim Hikaye 16.69 share alarak ikinci, Avlu 15.95 share alarak üçüncü oldu. Bu hafta neler olacağı ise heyecanla bekleniyor. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişilerde %10,21 izlenme oranı ve %26,94 izlenme payı, AB'de %9,15 izlenme oranı ve %24,17 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,71 izlenme oranı ve %25,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Detaylar aksam.com.tr'de

4 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

4 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 28.96 sahre alan Bir Zamanlar Çukurova birinci, 15.51 share alan Bizim Hikaye ikinci, 13.25 share alan Avlu üçüncü oldu. AB puan türünde 26.04 share alan Bir Zamanalar Çukurova birinci sırada, 14.46 share alan Bizim Hikaye ikinci sırada, 12.78 share alan Avlu dördüncü sırada yer aldı.

TOTAL

AB

ABC

GEÇEN HAFTA EN ÇOK İZLENEN DİZİ HANGİSİYDİ?

27 Eylül reyting sonuçları açıklandı. AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 24.17 share alarak birinci, Bizim Hikaye 16.69 share alarak ikinci, Avlu 15.95 share alarak üçüncü oldu.

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişilerde %10,21 izlenme oranı ve %26,94 izlenme payı, AB'de %9,15 izlenme oranı ve %24,17 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,71 izlenme oranı ve %25,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

AB

TOTAL

ABC

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.