3 Mayıs reyting sonuçları: İstanbullu Gelin, Hercai ve Gülperi reyting sıralaması

3 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma akşamları ATV’de Hercai, Star TV’de İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV 8’de Kızım dizileri ekranlara geliyor. ATV’de yeni sezonda yayın hayatına başlayan Hercai, reyting rekorları kırıyor. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında total puan türünde Hercai birincisi sırada, Arka Sokaklar üçüncü sırada, Hercai özet dördüncü sırada yerini aldı. Peki bu hafta hangi dizi zirvede? 3 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? 3 Mayıs reyting sonuçları hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

3 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

26 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC





26 Nisan reyting sonuçları Total puan türünde 13.54 reyting alan Hercai birinci, 6.91 reyting alan Arka Sokaklar dördüncü oldu.