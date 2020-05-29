29 Mayıs 2020 Temizlik Benim İşim'de kim kazandı? Temizlik Benim İşim 29 Mayıs haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 29 Mayıs haftanın birincisi olan isim yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışma saat 14.00’da başlıyor. 5 farklı yarışmacı her gün farklı evlere giderken temizlik becerilerini sergiliyor ve sonrasında da değerlendirmeye alınıyorlar. 29 Mayıs 2020 Temizlik Benim İşim ‘de kim kazandı? sorusunun yanıtı haberimizde…

29 MAYIS 2020 TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ

Temizlik Benim İşim yarışmasında 29 Mayıs 2020 tarihli bölümde haftanın kazananı belli oldu. Yarışmanın sunucusu Kadir Ezildi, puan verme noktasında eşitliklerin olduğunu düşünerek tüm puanları iptal etti ve kendi verdiği puanlara göre birinciyi belirledi.

Buna göre;

Haftanın sonuncusu 5 puan alarak Öznur oldu.

İkinci olan yarışmacılar ise bu hafta 3 taneydi. 7'şer puanlar Gül, Hatice ve Funda oldu.

Haftanın birincisi olan isim ve 10.000 TL'lik ödülün sahibi ise Sinem oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR?

Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. Temizlik Benim İşim dış sesi olarak değerlendirilen bir diğer isim ise Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.