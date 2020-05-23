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  3. 24 TV'de Bayram Ekranı: Evde Kalın Biz Geldik!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:22 | Son Güncelleme:

24 TV'de Bayram Ekranı: Evde Kalın Biz Geldik!

24 TV'de Bayram Ekranı: Evde Kalın Biz Geldik!

Zeynep Türkoğlu “EVDE KALIN BİZ GELDİK” diyor, Türkiye'nin sevilen yüzlerini Ramazan Bayramı boyunca ekranınıza taşıyor.

Yan yana değil ama yüz yüze, el ele değil ama gönül gönüle beraberiz.

İçimizdeki sevinci, hüznü, mutluluğu ve burukluğu bayram sıcaklığıyla paylaşalım. Evden eve sohbetle, bayramı birlikte kutlayalım.

Güzel sesler, gülen yüzler, tatlı sohbetler; bu bayram da 24 TV’de.

Zeynep Türkoğlu ile “EVDE KALIN BİZ GELDİK” Ramazan Bayramı boyunca 24 TV’de…

ZEYNEP TÜRKOĞLU’NUN BAYRAM KONUKLARI

Bayramın 1. Günü (24 Mayıs 2020 Pazar)

09:00 İsmail Hakkı – Oyuncu

12:15 Dr. Kerem Kınık – Türk Kızılay Genel Başkanı

20:15 Prof. Dr. Kemal Sayar – Psikiyatr Yazar

Bayramın 2. Günü (25 Mayıs 2020 Pazartesi)

11:00 Mustafa Akgül – Emekli İstanbul Başvaizi

14:00 Ahmet Özhan – Türk Müziği Sanatçısı

17:00 Aylin Şengün Taşçı - Türk Müziği Sanatçısı

Bayramın 3. Günü (26 Mayıs 2020 Salı)

11:00 Özer&Aslıhan Özel – Tambur ve Kemençe’nin Ustaları

14:00 Dr. Kerem Kınık – Türk Kızılay Genel Başkanı (T)

17:00 Prof. Dr. Kemal Sayar – Psikiyatr Yazar (T)


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