23 Nisan reyting sonuçları! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralaması

23 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Televizyon takipçileri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralamasını merak ediyorlar. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Leke dizileri arasında reyting mücadelesi veriyor. Peki, bu hafta reyting listelerinde kim birinci olacak? Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sıralamasında Total puan türünde Kadın birinci, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Kadın Özet altıncı sıradaydı. Peki, 23 Nisan reyting sonuçlarında kim birinci? Reyting sıralaması yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından belli oluyor. Reyting sonuçları hakkında merak ettiklerinize haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

23 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

16 Nisan tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber ise üçüncü oldu.

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC