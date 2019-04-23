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  3. 23 Nisan reyting sonuçları! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralaması

23 Nisan reyting sonuçları! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralaması

23 Nisan reyting sonuçları! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralaması

23 Nisan reyting sonuçları tüm dizi severler tarafından merak ediliyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralamasına göre hangi dizi önde? Günün reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. 23 Nisan reyting sıralamasında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Leke dizileri yayınlanıyor. Peki, hangi dizi zirvede yerini kaptı? Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda Total puan türünde Kadın birinci, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Kadın Özet altıncı sırada yerini almıştı. Reyting sonuçları ile ilgili merak ettiklerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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23 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Televizyon takipçileri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralamasını merak ediyorlar. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Leke dizileri arasında reyting mücadelesi veriyor. Peki, bu hafta reyting listelerinde kim birinci olacak? Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sıralamasında Total puan türünde Kadın birinci, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Kadın Özet altıncı sıradaydı. Peki, 23 Nisan reyting sonuçlarında kim birinci? Reyting sıralaması yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından belli oluyor. Reyting sonuçları hakkında merak ettiklerinize haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
23 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
16 Nisan tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber ise üçüncü oldu. 

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI 

TOTAL


AB


ABC

 

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