22 Mayıs Temizlik Benim İşim kim kazandı? Temizlik Benim İşim 22 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 22 Mayıs Cuma günü de seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haftanın birincisi yarışmacıların ve tabi sunucu Kadir Ezildi’nin verdiği oylardan sonra belli olacak. Yarışma hafta içi her gün saat 14.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Temizlik hünerlerini sergileyen yarışmacılardan biri haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor. 22 Mayıs Temizlik Benim İşim kim kazandı? sorusunun yanıtı sizlerle…

22 MAYIS TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim’de haftanın kazanan yarışmacısı henüz açıklanmadı. Temizlik Benim İşim 22 Mayıs Cuma günü bölümü hala devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR?

Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. Temizlik Benim İşim dış sesi olarak değerlendirilen bir diğer isim ise Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.