19 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu

Haftaiçi her gün 12.45'te Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta son puan durumu ve 19 Haziran gün birincisi sevilen yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler yarışırken kayınvalideler ise puanlıyor. Günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken, haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin büyük ödülü kazanıyor. Gelinim Mutfakta 19 Haziran birinci ve çeyrek altını kazananı ile ilgili bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz..

19 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 19 Haziran birinci ve çeyrek altını kazananı henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 18 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran birinci belli oldu. 3 kişinin eşit puan aldığı yarışmada kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi ile Gülcan çeyrek altının sahibi oldu. Günün en düşük puanını alan isim 4 puanla Sevinç oldu.

Gelinim Mutfakta programının dün yayınlanan 322. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Ispanaklı ve Patatesli Sufle" tarifi aşağıda yer alıyor:

ISPANAKLI VE PATATESLİ SUFLE

4 adet yumurta

1 su bardağı krema

1 diş sarımsak

2 demet ıspanak

1 patates

2 su bardağı lor peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Yapılışı:

Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.

Krema, ezdiğiniz sarımsak, ince kıydığınız ıspanak, rendelediğiniz patates ve lor peynirini ilave edin.

Tuz ve rendelenmiş muskat ile tatlandırıp karıştırın.

Karışımı hafif yağladığınız oval bir fırın kabına alın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirip sıcak servis yapın.