18 Nisan reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

Reyting sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. 18 Nisan Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci? Show TV’de Çarpışma, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Avlu, Fox TV’de Bizim Hikaye, TRT 1’de Tek Yürek dizileri perşembe akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından da en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Son açıklanan sonuçlarda üç puan türünde de birinci Bir Zamanlar Çukurova olmuştu. Total puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 33.3 share alarak birinci, Bizim Hikaye 10.66 share alarak beşinci, Avlu 10.69 share alarak altıncı oldu. Güncel reyting sonuçları ile ilgili detaylı açıklamalar haberimizde sizlerle.