18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması
18 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında hangi dizi birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye, TV 8’de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından hangi programın, dizinin daha çok izlendiği belli oluyor. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar…
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 18 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye, TV 8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Afili Aşk birinci sırada yer almıştı. Sen Anlat Karadeniz ise 2.18 reyting alarak onuncu sıraya yerleşebildi. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.