18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 18 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye, TV 8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Afili Aşk birinci sırada yer almıştı. Sen Anlat Karadeniz ise 2.18 reyting alarak onuncu sıraya yerleşebildi. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.