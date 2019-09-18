Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6723
  • 6,2756
  • 274.585
  • 101828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. 18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

18 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında hangi dizi birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye, TV 8’de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından hangi programın, dizinin daha çok izlendiği belli oluyor. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar…

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 18 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye, TV 8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Afili Aşk birinci sırada yer almıştı. Sen Anlat Karadeniz ise 2.18 reyting alarak onuncu sıraya yerleşebildi. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk iddialarına açıklık getirdi
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
Cennet Mahallesi'nin oyuncuları buluştu
Begüm Kütük: 'Evet' dediğimiz günün 9. yılı...
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
<p>Türkiye´nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST´te, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İç

TEKNOFEST´te Su-35 Gösterisi Nefes Kesti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yargıdan emsal karar: Maaşın tamamına haciz uygulanır mı?

3 bin 500 dolar maaşlı işe başvuran adaylar soluğu mahkemede aldı