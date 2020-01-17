16 Ocak reyting sonuçları: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması nedir?
16 Ocak reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniliyor. Perşembe akşamları televizyon kanallarında sevilen diziler yayınlanıyor. Dün akşam ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih yapımları ekrana geldi. TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin, Show Tv’de Ramo dizisinin tekrarı yayınlandı. İzleyiciler en çok reyting alan yapımın hangisi olduğunu merak ediyorlar.
Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 16 Ocak Perşembe günü reyting sıralamasında hangi dizinin birinci olduğu merak konusu haline geldi. Dün akşam ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir’in tekrar bölümü, Show TV’de yeni dizi Ramo’nun tekrar bölümü yayınlandı. Peki hangi dizi birinci oldu?
16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
16 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçları öğrenebilirsiniz.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
TOTAL
- MUCIZE DOKTOR FOX
- MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX
- FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- SHOW ANA HABER SHOW
- KARA KULE (Y.S) ATV
- YEMIN KANAL 7
- GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW
- ATV ANA HABER ATV
AB
- MUCIZE DOKTOR FOX
- MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX
- FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
- GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- SHOW ANA HABER SHOW
- ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
- SEKSENLER TRT 1
- KARA KULE (Y.S) ATV