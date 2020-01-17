16 Ocak reyting sonuçları: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 16 Ocak Perşembe günü reyting sıralamasında hangi dizinin birinci olduğu merak konusu haline geldi. Dün akşam ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir’in tekrar bölümü, Show TV’de yeni dizi Ramo’nun tekrar bölümü yayınlandı. Peki hangi dizi birinci oldu?

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

16 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçları öğrenebilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

TOTAL

MUCIZE DOKTOR FOX MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX ESRA EROL'DA ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV SHOW ANA HABER SHOW KARA KULE (Y.S) ATV YEMIN KANAL 7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW ATV ANA HABER ATV

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