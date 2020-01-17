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  3. 16 Ocak reyting sonuçları: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması nedir?

16 Ocak reyting sonuçları: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması nedir?

16 Ocak reyting sonuçları: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması nedir"

16 Ocak reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniliyor. Perşembe akşamları televizyon kanallarında sevilen diziler yayınlanıyor. Dün akşam ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih yapımları ekrana geldi. TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin, Show Tv’de Ramo dizisinin tekrarı yayınlandı. İzleyiciler en çok reyting alan yapımın hangisi olduğunu merak ediyorlar.

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. 16 Ocak Perşembe günü reyting sıralamasında hangi dizinin birinci olduğu merak konusu haline geldi. Dün akşam ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir’in tekrar bölümü, Show TV’de yeni dizi Ramo’nun tekrar bölümü yayınlandı. Peki hangi dizi birinci oldu?

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

16 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçları öğrenebilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

TOTAL

  1.  MUCIZE DOKTOR             FOX
  2. MUCIZE DOKTOR (ÖZET)               FOX
  3. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER    FOX
  4. ESRA EROL'DA   ATV
  5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
  6. SHOW ANA HABER          SHOW
  7. KARA KULE (Y.S)               ATV
  8. YEMIN  KANAL 7
  9. GULDUR GULDUR SHOW (TKR)  SHOW
  10. ATV ANA HABER               ATV

AB

  1. MUCIZE DOKTOR             FOX
  2. MUCIZE DOKTOR (ÖZET)              FOX
  3. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER    FOX
  4. GULDUR GULDUR SHOW (TKR)  SHOW
  5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
  6. SHOW ANA HABER          SHOW
  7. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA         FOX
  8. SEKSENLER         TRT 1
  9. KARA KULE (Y.S)               ATV

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