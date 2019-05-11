11 Mayıs reyting sonuçları: Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Benimle Söyle reyting sıralaması

Günlük reyting sonuçları araştırılıyor. 11 Mayıs reyting sonuçlarına göre Bir Aile Hikayesi ve Erkenci Kuş arasında hangi dizi birinci sorusuna yanıt aranıyor. Cumartesi akşamları FOX TV'de Bir Aile Hikayesi, Star Tv'de Erkenci Kuş izleyicilerle buluşuyordu. Bugün Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan Benimle Söyle yarışması da bu reyting yarışı içerisine girecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sıralamasına baktığımızda Total puan türünde zirvenin sahibi Survivor Türkiye Yunanistan olmuştu. AB grubunda ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu zirvedeki yerini kapmıştı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? 11 Mayıs reyting sonuçları sizlerle...

11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Benimle Söyle reyting sıralaması bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümlerin ardından belli olacak. 11 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

4 Mayıs 2019 reyting sonuçlarına göre Total'de zirvenin sahibi Survivor Türkiye Yunanistan olmuştu. AB grubunda ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu zirvedeki yerini aldı.

TOTAL



AB



ABC