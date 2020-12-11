11 Aralık 2020 Cuma 22:12 | Son Güncelleme:
10 yeni Star Wars ve Marvel yapımı yolda
Disney, önümüzdeki beş yıl içinde 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekeceğini açıkladı. Bu diziler, şirketin dijital platformu Disney+'ta yayımlanacak.
Disney’in çekeceği yeni diziler arasında Star Wars’tan Yoda’yla aynı cins bir karakter olan The Mandalorian ve 2016 yapımı Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmindeki aynı karakteri canlandıran Dieogo Luna’nın oynayacağı Andor da var. Sinemadan dijital platforma kayan Disney’in geçen yıl açılan Disney+ kanalının 86,8 milyon aboneye ulaştığı belirtildi.