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11 Aralık 2020 Cuma 22:12 | Son Güncelleme:

10 yeni Star Wars ve Marvel yapımı yolda

10 yeni Star Wars ve Marvel yapımı yolda

Disney, önümüzdeki beş yıl içinde 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekeceğini açıkladı. Bu diziler, şirketin dijital platformu Disney+'ta yayımlanacak.

Disney’in çekeceği yeni diziler arasında Star Wars’tan Yoda’yla aynı cins bir karakter olan The Mandalorian ve 2016 yapımı Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmindeki aynı karakteri canlandıran Dieogo Luna’nın oynayacağı Andor da var. Sinemadan dijital platforma kayan Disney’in geçen yıl açılan Disney+ kanalının 86,8 milyon aboneye ulaştığı belirtildi. 

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