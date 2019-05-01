1 Mayıs reyting sonuçları: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 1 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ardından en çok izlenen dizi belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde Diriliş Ertuğrul 31.81 share alarak birinci, Sen Anlat karadeniz 16.85 share alarak üçüncü, Kuzgun 9.69 share alarak yedinci oldu. Total puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada, Sen Anlat Karadeniz üçüncü sırada yer aldı. Reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

1 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Diriliş Ertuğrul 31.81 share alarak birinci, Sen Anlat karadeniz 16.85 share alarak üçüncü, Kuzgun 9.69 share alarak yedinci oldu.

TOTAL

AB

AB puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada, Kuzgun dördüncü sırada, Sen Anlat Karadeniz altıncı sırada yer aldı.

ABC

ABC puan türünde zirvenin sahibi yine değişmedi. Diriliş Ertuğrul35.41 share alarak birinci, Survivor 11.02 share alarak beşinci, Sen Anlat Karadeniz 10.3 share alarak altıncı, Kuzgun 10.34 share alarak yedinci oldu.