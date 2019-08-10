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  3. Zelenskiy iş birliği sinyallerini vermişti... Türkiye ve Ukrayna'dan dev anlaşma!

Zelenskiy iş birliği sinyallerini vermişti... Türkiye ve Ukrayna'dan dev anlaşma!

Zelenskiy iş birliği sinyallerini vermişti... Türkiye ve Ukrayna'dan dev anlaşma!

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ve Türk Baykar savunma şirketi, yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojisine yönelik ortak şirket kurdu.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin açıklamasına göre, devlet savunma şirketi Ukroboronprom’a bağlı Ukrspetskport şirketi ile Baykar savunma şirketi yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojisine yönelik ortak şirket kurdu.
Kurulan şirketin amacının seri silah üretiminde işbirliği yapılması olduğu kaydedilen açıklamada “Bu, silah alım-satımına yönelik klasik sözleşmelerden uzaklaşılıp işbirliğinde özellikle yeni bir seviyeye geçilmesini, Türkiye ve Ukrayna’daki savunma teknolojilerinde sinerji ve ileri düzey gelişmelerin birleştirilmesini sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’yi Donbass’taki altyapıların yeniden inşasına katılmaya davet etmişti.

(Sputnik)

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