ZAHA teknik özellikleri nelerdir? FNSS ZAHA nedir?

ZAHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hareket stili ve görevi için FNSS tarafından tasarlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in ZAHA projesine yönelik yaptığı açıklamalar sonrasında konu merak edildi. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), gerçekleştirilen testlerden başarılı işle geçtiği vurgulandı.

ZAHA NEDİR?

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ihtiyacını karşılamak için, sözleşmesi SSB ile FNSS arasında 7Mart 2017 tarihinde Ankara’da imzalandı. FNSS, proje kapsamında 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edecek.

Zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi harekâtta; hem birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra, bir zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekâtın amfibi hücum safhasında, havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.

Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor. Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince, çift doğalı araçlar olarak, hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor.

ZAHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, 15 deniz mili mesafeden deniz piyadelerini karaya intikal ettirebilecek. Denizde kendini düzeltebilme kabiliyeti olan, deniz üzerinde 7 deniz mili sürate çıkabilecek olan ve 2,5 metrelik dalgalarla (4 Deniz Durumu) baş edebilecek şekilde tasarlanan araç, 8,3 metre uzunluğunda ve 3,3 metre genişliğinde olacak. Azami 300 kilometre menzile erişebilecek olan platform, 12,7 milimetre makineli tüfek ve 40 milimetre bombaatar ile teçhiz edilmiş uzaktan kumandalı silah istasyonuna sahip olacak.