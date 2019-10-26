Yüzde 100 yerli ilk lazer çipi üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’daki ziyaretleri kapsamında Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi üretip dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan’ın üretim tesislerini gezdi. Çipin kilogram değeri 2 milyon doları buluyor.