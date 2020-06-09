Yutup mp3 dönüştürücü nedir, ne işe yarar? Yutup (YouTube) video indirme nasıl yapılır?

2005 yılında Amerika’da kurulan ve 2006 yılında Google tarafından satına alınan Yutup (YouTube) dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından sıkça kullanılıyor. Platform üzerinden izlediği videoyu ya da müziği indirmek isteyen kişiler “Yutup videosu nasıl indirilir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...



YUTUP MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Yutup mp3 dönüştürücü izlediğiniz herhangi bir videoyu ya da müziği mp4 formundan mp3 formunda çevirmenizi sağlar. Böylece video formatında olan bir müziği mp3 formatında indirebilir ve onu telefon ya da müzik çalarınıza yükleyebilirsiniz. Yutup mp3 dönüştürücü işlemini ise Google üzerinden ücretsiz olarak bulabileceğiniz siteler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

YUTUP VİDEOSU NASIL İNDİRİLİR?

Yutup videosu indirme işlemi izlediği videoyu indirmek isteyen kişiler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. YouTube üzerinde izlediğiniz videoyu indirmek için yapmanız gereken çok basit. İzlediğiniz videonun url kısmına gelin ve “youtube” ile başlayan linkin hemen başında “vd” yazın. Açılan sayfada ise videoyu indirmek istediğiniz formatı ve kalitesini seçerek kolayca indirin.