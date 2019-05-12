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  3. Yunanistan, Türkiye'nin kaldırdığı 1 adet İHA/SİHA için 6 F16 kaldırıyor

Yunanistan, Türkiye'nin kaldırdığı 1 adet İHA/SİHA için 6 F16 kaldırıyor

Yunanistan, Türkiye'nin kaldırdığı 1 adet İHA/SİHA için 6 F16 kaldırıyor

Suriye'de başarılı operasyonlara imza atan İHA/SİHA'lar, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın tacizlerine karşı gözlemcilik yapıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde üst üste başarılı adımlar atıldı. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri envanterine çok önemli savunma araçları aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ANKA ve Bayraktar İHA/SİHA'ları görev yapıyor.

TÜRKİYE EGE'NİN KONTROLÜNÜ UCUZA KAPATTI

Türkiye'nin sahip olduğu İHA/SİHA'lar dizel motorlu. Bu araçlar havada 24 saat kalabiliyor. Saatlik masrafı ise 3 bin dolar.

YUNAN, HAVADA TUTMAK İÇİN MİLYON DOLAR HARCIYOR

Yunanistan ise İHA/SİHA'ya sahip olmadığı için Ege üzerinde önleme faaliyetlerini F-16 kaldırarak yapıyor.

Yalnız, bir F-16'nın saatlik masrafı 25 bin dolar ve Yunan bir İHA/SİHA'ya karşı 6 F-16 kaldırıyor.

Böylece Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı önleme yapmak için bir saatlik masrafı 150 bin dolar. 24 saat havada kalan bir İHA/SİHA'larımız için onların yapacağı masraf ise 3 milyon 600 bin dolar. İki İHA/SİHA'mıza karşı yaptıkları masraf ise 7 milyon 200 bin dolar oluyor.

Milli Ä°HA/SÄ°HA Ege semalarÄ±nda

(Ensonhaber)

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