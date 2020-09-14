Yunanistan, S-300'lerini Türkiye'nin S-400'lerinin seviyesine yaklaştırmak için Rusya'yla masaya oturuyor

Hava savunma sistemlerini Türkiye'nin seviyesine yaklaştırmak isteyen Yunanistan, elindeki S-300'lerini modernize etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Rusya'yla masaya oturan Yunanistan, Türkiye'nin S-400'lerinin gücüne yaklaşmak için mevcut S-300'lerini geliştirerek Girit'e konuşlandırmayı planlıyor.

Aksam.com.tr’nin Yunanistan merkezli yayın yapan DefenceNet’ten aktardığı habere göre, hâlihazırda envanterinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 PMU-1 hava savunma sistemlerini PMU-2 seviyesine yükseltmek isteyen Yunanistan, Rusya’nın kapısını çaldı.

ABD İLE KRİZ ÇIKAR MI?



Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine yakın bir etki gücüne ulaşmak isteyen Yunanistan’ın, “yeni bir silah alımı değil, mevcut silahların geliştirilmesi” politikası doğrultusunda “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası”na (CAATSA) takılmayacağı öngörülüyor.

GİRİT'TEN DALAMAN'A BAKACAK

Mevcut S-300’lerinin menzilini 150 kilometreden 200 kilometreye çıkarmak isteyen Yunanistan’ın, geliştirilmiş S-300 PMU-2 hava savunma sistemlerini Girit Adası’nda konuşlandıracağı öne sürüldü. Yunan basını, menzili ve etkisi artırılmış S-300'lerin Girit'ten Dalaman sahiline bakacağını yazdı.

YUNANİSTAN'DA İKİ SET S-300 VAR

Yunanistan’da hâlihazırda iki set S-300 PMU-1 hava savunma sistemi ve 96 adet 48N6E1 füze bulunuyor.