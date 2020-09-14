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14 Eylül 2020 Pazartesi 23:15 | Son Güncelleme:

Yunanistan, Rusya ile S-300 için masaya oturuyor

Yunanistan, Rusya ile S-300 için masaya oturuyor
AKSAM.COM.TR

Yunanistan'ın, halihazırda envanterinde bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini PMU-1'den PMU-2'ye yükseltmek için Rusya ile masaya oturduğu öne sürüldü. Yunanistan, Girit Adası'nda konuşlanacak olan geliştirilmiş S-300'lerin, bölgedeki kritik noktaların kontrolünde büyük rol oynayacağını düşünüyor.

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi hukuksuz bir şekilde Antalya körfezine hapsetmek isteyen Yunanistan’ın, envanterindeki S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Rusya ile müzakere yürütmekte olduğu iddia edildi.

Aksam.com.tr’nin Yunanistan merkezli yayın yapan DefenceNet’ten aktardığı habere göre, hâlihazırda envanterinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 PMU-1 hava savunma sistemlerini PMU-2 seviyesine yükseltmek isteyen Yunanistan, Rusya’nın kapısını çaldı.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine yakın bir etki gücüne ulaşmak isteyen Yunanistan’ın, “yeni bir silah alımı değil, mevcut silahların geliştirilmesi” politikası doğrultusunda “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası”na (CAATSA) takılmayacağı öngörülüyor.

Mevcut S-300’lerinin menzilini 150 kilometreden 200 kilometreye çıkarmak isteyen Yunanistan’ın, geliştirilmiş S-300 PMU-2 hava savunma sistemlerini Girit Adası’nda konuşlandıracağı öne sürüldü. Yunan basını, menzili ve etkisi artırılmış sistemlerle Girit’ten pek çok kritik noktanın kontrol edilebileceğini yazdı.

Yunanistan’da hâlihazırda iki set S-300 PMU-1 hava savunma sistemi ve 96 adet 48N6E1 füze bulunuyor.

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