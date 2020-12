Yunan Mitolojisinin eğlenceli hali: Immortals Fenyx Rising

Ubisoft bir dizi oyun ertelemelerinin ardından bir çok oyununun çıkışını aynı dönemlere getirdi. Önce Watch Dogs: Legion’la oyunları mutsuz eden Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla ile uzun süredir yapamadığı başarıya ulaştı. Senenin son ayında çıkışını gerçekleştiren Immortals Fenyx Rising ile de Yunan Mitolojisi’nin eğlenceli bir hale getirmeyi başardı.

Hikaye

İlk tanıtıldığı günden itibaren dikkat çekmiş olan oyun Antik Yunan temasını, aksiyon ve eğlenceli hikaye anlatımıyla birleştirerek açık dünya oyunlarında arasında farklı bir deneyim sunuyor. Yunan mitolojisinde, yeraltı dünyasının bekçisi, üç başlı bir köpek olan Kerberos'un babası, yarı yılan-yarı kadın yaratık olan Ehidna'nın kocası olarak anılan ve yanardağ tanrısı olarak da bilinen Typhon dünyayı tehdit etmektedir. Typhon kendisini sonsuz işkence ve ıstırap uçurumu olan Tartaros'a süren tanrılardan öç almak için sürgünden kaçarak dünyaya kaos yaymaya başlamıştır. Dünyayı kurtarmakta bir Yunan askeri olan Fenyx’e kalmıştır. Oyuncu Fenyx karakterini kontrol ederek dünyayı Typhon’dan kurtarmaya çalışıyor.

Oyun Prometheus'un Zeus'a anlattığı bir masal olarak sunuluyor ve ikisi arasında geçen diyaloglar eğlenceli ve komik. Çiftin şakalaşan anlatımı yaklaşık 35-35 saatlik macera boyunca düzenli olarak gerçekleşiyor. Immortals Fenyx Rising’de, oyun Prometheus’un anlattığı bir Yunan askeri olan Fenyx’in hikayesini oynattırıyor.

Oynanış ve Mekanikler

Oyun ilk olarak duyurulduğuna açık dünya oluşu ve Ubisoft’un açık dünya oyunları konusundaki eksi puanlarından dolayı oyuncuların akıllarında birçok soru işareti oluşturdu. Oynanış videoları paylaşılmaya başlamasıyla oyun sıkça The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a benzetildi. Özellikle bilgisayar oyuncularını bu durum çok heyecanlandırdı. Çünkü The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch’e özel bir oyundu ve aynı kalitede çıkacak bir oyunu oynamak heyecan vericiydi. Fakat bütün bunlara rağmen Zelda benzeri görseller ve grafiksel öğeler bulunuyor olsa da Immortals Fenyx Rising için Zelda benzeri bir oyun demek doğru olmaz. Görsellik Zelda’ya benziyor olsa da Immortals Fenyx Rising’in görsel kalitesi çok daha iyi ve oynanış konusunda da Zelda’dan ayrılıyor.

Oynanış açısında oyunun gerçekçi durmak gibi bir amacı bulunmuyor. Bu yüzden oyun içerisinde birçok özel güç ve silah mevcut. Oyunda çarpışmalar Assassin’s Creed: Odyssey ile çok büyük benzerlikler gösteriyor gibi duruyor. Özellikle çarpışmalarda vur, kaç, sonra tekrar vur yöntemi ile yenilemeyecek düşman yok gibi (Güçlü düşmanları yenmek uzun sürebiliyor). Çarpışma mekaniğini Assassin’s Creed: Odyssey’den ayıran en büyük farklılık kombolar. Oyunda özel güçlere paralel olacak birçok kombo mevcut. Bunları yapmak bazen kolay bazen zor olmasına rağmen bu komboları başarılı şekilde yapabilmek oyunda çok estetiksel duruyor. Her ne kadar birçok incelemede oyun mekanikleri Assassin’s Creed: Odyssey ile birebir aynı olarak belirtmiş olsa da kombolar sayesinde bu benzerlik yok oluyor.

Immortals Fenyx Rising, oyuncuyu özgür bırakan keşif odaklı bir açık dünya oyunu. Yani Immortals Fenyx Rising haritayı oyuncunun keşfetmesini istiyor. Oyuncu haritada dolaştıkça yeni mekanlar ve yeni zindanlar keşfediyor. Oyunda bol bol zindan mevcut. Bu zindanlarda çeşitli bulmacalar bulunuyor. Bu bulmacalar basitten zora doğru ilerliyor. Zindanlardan çeşitli zırh, silah ve yetenekler bulunabildiği gibi zindan sonunda dayanıklılığı geliştiren Zeus’un şimşeklerinden toplanıyor. Zindanlar oyuncunun aklını yoracak zorlukta maalesef değil. Gönül isterdi ki bulmacalar biraz zorlasın. Fakat bir zindana girildiğinde tek seferde geçilebiliyor. Oyunun en önemli mekaniklerinden biri de süzülme yeteneği. Oyuncu bir yerden başka bir yere gitmek için süzülmesi gerekiyor. Tabi bunu yapabilmek için yüksek bir yere çıkıp atlamak gerekiyor. Zamanla bu mekaniğe eklenecek yeni özelliklerle oyuncuya farklı deneyimler yaşatıyor.

Immortals Fenyx Rising vuruş hissiyatı konusunda zoru başarıyor. Çünkü bu tarz grafiklere sahip oyunlarda vuruş hissiyatı verebilmek büyük bir marifet ister. Ubisoft’ta bu marifeti başarmış görünüyor. Düşmana Achilles’in kılıcı ile saldırırken bir anda Hephaistos’un çekicinin ağırlığı ile vurmak ve düşmanın çekiş darbeleri ile sarsılması, kontrolünü kaybetmesi gayet iyi duruyor. Ubisoft oyunlarında vuruş hissiyatı konusunda uzunca süredir oyuncuları mutsuz etmiyor. Özellikle Assassin’s Creed oyunlarında vuruş hissiyatı konusunda iyice uzmanlaştı demek yanlış olmaz.

Sonuç

Immortals Fenyx Rising oyunculara Ubisoft’un açık dünya oyunlarından çok farklı yenilikler sunduğu söylenemez. Açık dünyanın keşfi her ne kadar oyuncuya bırakılmış olsa da oyunda keşfedilmeyi gerektirecek merak uyandırıcı mekanlar ya da keşfedilmeyi bekleyen hazineler mevcut değil. Aslında bu mekanlar ve hazineler mevcut fakat sanırız ki ulaşılması çok kolay olduğundan çekici gelmiyor. Oyun 7 büyük bölgeden oluşuyor ve her bölge kendine göre farklı bir atmosfere sahip olsa da merak uyandırıcı öğelerden yoksun. Oyun içerisindeki bulmacalar eğlenceli fakat Ubisoft onları da çok basit yapıp oyunculara düşünme fırsatı vermeyerek oluşacak eğlenceyi de elden alıyor.

Oyun farklı ve eğlenceli bir hikaye anlatımıyla güzel saatler yaşatıyor. Özellikle Prometheus ve Zeus’u atışmaları çok eğlendiriyor. Immortals Fenyx Rising bize mitolojik canavarlar, tanrılar ve kullanabileceğimiz güçlerle dolu keşfedilecek başarılı bir dünya sunuyor. Özellikle The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ı severek oynamış oyuncular Immortals Fenyx Rising’den de aynı zevki alacaktır.