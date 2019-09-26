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  3. Yunan basınının 'Atmaca' korkusu

Yunan basınının 'Atmaca' korkusu

Yunan basınının 'Atmaca' korkusu

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışının başarıyla gerçekleştirilmesi Yunan basınında gündem oldu.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışının başarıyla gerçekleştirilmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

"YUNAN FİLOSU TEHLİKEDE"

Yunan basınında yer alan Atmaca haberlerinde  "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!'' manşetleri atıldı. Haberlerde aynı zamanda Atmaca'nın başarıyla gerçekleştirdiği atışın videosu da kullanıldı.

TAM İSABETLE VURDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi. 

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı. 

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı. 

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