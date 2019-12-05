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  3. YouTube'un CEO'su çocuklarına YouTube'u yasaklamış!

YouTube'un CEO'su çocuklarına YouTube'u yasaklamış!

YouTube'un CEO'su çocuklarına YouTube'u yasaklamış!

Bir televizyon programına konuk olan Susan Wojcicki, YouTube’un içeriğini çocukları için uygun bulmadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Dünyanın en büyük online video platformu YouTube, özellikle çocuklara yönelik tehlikeli ve korkutucu içerik barındırmasıyla yıllardır eleştiri oklarının hedefinde. Ebeveylerin endişesi ise, bizzat YouTube’un CEO’su tarafından gelen bir açıklamayla iyice pekişti.
 
ABD’nin CBS kanalında yayınlanan bir programda canlı yayın konuğu olaan CEO Susan Wojcicki, video platformunu kendi çocuklarına kullandırtmadığını açıkladı.
 
YouTube’u çocuklarına kesinlikle yasakladığını söyleyen Wojcicki, uygulamanın çocuklara yönelik bir diğer versiyonu olan YouTube Kids’e de sınırlı ölçüde izin verdiğini açıkladı. “Bence hiçbir şeyin fazlasından hayır gelmez” ifadelerini kullanan Wojcicki, uygulamadaki güvenlik açıklarını doğrulamış oldu. (ForumUSA)
 


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