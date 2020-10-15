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  • YouTube'dan "koronavirüs" kararı: Aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videolar engellenecek
15 Ekim 2020 Perşembe 15:49 | Son Güncelleme:

YouTube'dan "koronavirüs" kararı: Aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videolar engellenecek

YouTube'dan "koronavirüs" kararı: Aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videolar engellenecek
AA

YouTube, koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler veren videoları engelleyeceğini duyurdu.

Video paylaşım sitesi YouTube, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, siteden yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bünyesindeki Youtube şirketi, daha önce de Kovid-19'la ilgili "tıbbi temeli olmayan bilgileri" içeren paylaşımlar konusunda benzer tedbirleri alacağını açıklamıştı.

YouTube'un bu adımı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insanları aşı yaptırmaktan caydırmaya yönelik reklam türü paylaşımlara yer vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Facebook'un kararı reklam türünde olmayan paylaşımları içermezken, YouTube, kazanç amaçlı veya öyle olmayan tüm içerikleri kapsamına alıyor.

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