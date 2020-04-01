YouTube ve Twitch'le stratejik işbirliği

Gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında ‘Play Apart Together’ kampanyası başlatıldı. Başlatılan bu yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibi şirketler bulunuyor. Şirketler, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirecek. Şirketlerin yöneticileriyse izolasyonun önemini vurguluyor.