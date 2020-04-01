Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6183
  • 7,2949
  • 336.485
  • 89643.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. YouTube ve Twitch'le stratejik işbirliği

YouTube ve Twitch'le stratejik işbirliği

YouTube ve Twitch'le stratejik işbirliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamasını isteyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun için oyun endüstrisiyle iş birliğine gitti.

Gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında ‘Play Apart Together’ kampanyası başlatıldı. Başlatılan bu yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibi şirketler bulunuyor. Şirketler, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirecek. Şirketlerin yöneticileriyse izolasyonun önemini vurguluyor.


Tarlada çalışan teyzeye askerden yardım

Tarlada çalışan teyzeye askerden yardım

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adana'nın yeni stadı bu yıl açılıyor

Pazarda alışveriş yapanların ateşi drone ile ölçüldü