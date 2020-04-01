YouTube ve Twitch'le stratejik işbirliği
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamasını isteyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun için oyun endüstrisiyle iş birliğine gitti.
Gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında ‘Play Apart Together’ kampanyası başlatıldı. Başlatılan bu yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibi şirketler bulunuyor. Şirketler, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirecek. Şirketlerin yöneticileriyse izolasyonun önemini vurguluyor.