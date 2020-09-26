Yıl sonu itibarıyla teslim ediliyor: Milli füze Atmaca karadan da vuracak

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'yla ilgili konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, bu yıl sonu itibarıyla Atmaca teslimatının başlanacağı müjdesini vererek, karadan karaya olan versiyonu için de çalışmalara başlandığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre, İkinci, Gaziantep'de düzenlenen TEKNOFEST 2020'de deniz seyir füzesi Atmaca'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

ATMACA SEYİR FÜZESİ KARADAN DA VURACAK

Hem Kara hem Deniz Kuvvetleri açısından geliştirilen teknolojilerin büyük katkılar sağlayacağını anlatan İkinci, şunları kaydetti:

"Atmaca Seyir Füzemiz 250 kilometrelik bir menzile sahip. Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren milli bir ürünümüzdür. Daha önce yurt dışından aldığımız füzelerin yerini alabilecek özellikle Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacaktır."

Füzenin karadan karaya olan versiyonu üzerinde de çalışıyoruz diyen İkinci, "Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak. Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

YURT DIŞINDAN ATMACA'YA BÜYÜK İLGİ

İkinci, yerli ve milli teknolojiler ile çok ciddi atılımlar içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Atmaca Gemisavar Füzemizin teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacak. Bununla ilgili daha teslimata başlamadan yurt dışında füzemiz muazzam bir ilgiyle karşı karşıya kaldı."

Aynı zamanda tanksavar füzelerinin de aynı ilgiyi gördüğünü, bunun da gelecekte Türkiye'nin ekonomisi içerisinde savunma sanayisindeki başarıların ülkenin ihracatına ciddi bir katkısı olacağını belirten İkinci, "Ülkemizin toplam ihracatı şu anda sevindirici bir noktada ama biz bunun önümüzdeki 5 yılda çok daha katlanarak daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz." dedi.