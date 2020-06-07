Yerli ve milli teknolojide yeni gelişme! ULAK MAYA yaygınlaşıyor

AA'ya açıklamada bulunan Metin Balcı, 2015'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığınca (SSB) başlatılan Milat Ar-Ge Projesi'nin ürünleştirme çalışmalarıyla geliştirilen ve adını ULAK Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin baş harflerinden alan ULAK MAYA'nın, tamamen yerli ve milli haberleşme altyapısı olarak kullanımda olduğunu söyledi.

MAYA sistemlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Balcı, şöyle konuştu:

"Birçok kamu kurumunda yoğun şekilde canlı şebekelerde testlerin gerçekleştirildiği bir Cumhurbaşkanlığı SSB projesi olan MAYA sistemleri, ilk olarak Türksat ve SSB SAVNET altyapısında kullanıma girdi. Testlerin başarılı sonuçları sonrası oluşan güven ortamıyla ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ve mayıs ayında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın altyapısında yıl sonuna kadar kullanıma girecek şekilde projeler başlatıldı. Yine yıl sonuna kadar gerçekleştirmek üzere Gazi Üniversitesi şebekesinde de MAYA sistemlerimizi konumlandıracağız. Bu konuda da projemiz başladı. Gazi Üniversitemizde yapacağımız çalışmalar ürünlerimize ve yol haritamıza ayrı bir zenginlik katacak."

KULLANIMI SİBER GÜVENLİK AÇISINDAN ZORUNLU

Balcı, 5G'nin temel teknolojisi olan Yazılım Tanımlı Ağ ve Ağ Fonksiyonların Sanallaştırılması (SDN/NFV) esasına dayanan özgün ürünleri, global çözümleri, dünyayla eş zamanlı olarak hizmete sunarken, MAYA kullanımının her geçen gün yaygınlaşmasını, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

Milli sistemlerin ülke altyapısında tamamen yaygın hale gelmesiyle başka ülkelere veri transfer edilmediğinden emin olarak, iletişim altyapısını tamamen yerli ve milli sistemler üzerine kurmak hedefine önemli katkılar verdiklerini vurgulayan Balcı, somut gelişmeler ve sahadaki uygulamalarla bu konuda öncü ve lider paydaş rolünü her geçen gün kuvvetlendirdiklerini ifade etti.