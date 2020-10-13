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  • Yerli ve milli olarak üretildi: Kazakistan ordusu Türk Arma'sını kullanma hazırlığında
13 Ekim 2020 Salı 18:40 | Son Güncelleme:

Yerli ve milli olarak üretildi: Kazakistan ordusu Türk Arma'sını kullanma hazırlığında

Yerli ve milli olarak üretildi: Kazakistan ordusu Türk Arma'sını kullanma hazırlığında
AA

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı açıklandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan'ın dünyada tekerlekli zırhlı araçlar piyasasını araştırma kapsamında Otokar üretimli Arma 8x8 taktik tekerlekli zırhlı aracı incelediği belirtildi. 

AA'nın aktardığı habere göre, aracın NATO standartlarına uygun özelliklere sahip olduğu ifade edilerek, "Otokar şirketi, aracı kapsamlı taktik ve teknik, ateş açma ve diğer operasyonel özelliklerin incelenmesi, çeşitli iklim koşullarında deneysel askeri operasyonlar için Kazakistan'a ücretsiz olarak teslim ediyor." yorumunda bulunuldu.

Aracın ilk denemelerinin bu yılın mart ayında Karaganda eyaletinde yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Otokar'ın ayrıca tekerlekli zırhlı araca müşterilerin gereksinimlerini karşılayan herhangi bir savaş modülünün kurulumuna yardımcı olmaya hazır olduğu da aktarıldı.

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