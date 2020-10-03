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03 Ekim 2020 Cumartesi 17:05 | Son Güncelleme:

Yerli ve milli imkanlarla üretildi: TSK'ya elektronik harpte üstünlük kazandıracak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "PUHU, artık yerli-milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi olan PUHU'nun son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PUHU hakkında bilgi verdi. 

Sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlayacağı avantajlara işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için Ar-Ge çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.

PUHU, artık yerli, milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi ol

Yerli ve milli imkanlarla üretildi: TSK'ya elektronik harpte üstünlük kazandıracak

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