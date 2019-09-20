Yerli ve girişimciler Take Off İstanbul'da buluştu

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bu yıl 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. Etkinliğe 200'e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve fon ile 150’nin üzerinde uluslararası mentor katıldı.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getirdi. Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirildi. Yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri yer aldı.

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Konferans Gününde Sahne Alan 15 En İyi Girişim ise şunlar;

Monicont (Uganda): Anlık ve uzaktan enerji tüketimi izleme yazılımı.

Pakvitae (Pakistan): Enerjiye ihtiyaç duymaksızın kirli suyu temizleyen filtre sistemi.

T-Fashion (Türkiye): Tekstil üreticileri için gelecek yılkı kreasyonlarını belirlemeyi yapay zekâ tabanlı görüntü işleme ile kolay hale getiren platform.

Resync (Singapur): Birden fazla kaynağa sahip sistemler için akıllı enerji yönetim platformu.

Intixel (Mısır): Hekim kararlarını ikinci göz olarak güçlendirmek için yapay zekâ tabanlı yazılım.

Augmental (Mısır): Ortaokul ve lise öğrencileri için öğrencinin seviyesine özel eğitim sunan yapay zekâ tabanlı uygulama.

User Vision (Türkiye): Yapay zekâ ile markaların hedef kitlelerini anlamalarını, hedef kitlenin açık veya bilinçaltı iç görüleri ile ilgili niteliksel bilgi edinmelerini sağlayan platform.

BlueVisor (Güney Kore): Yapay Zekâ ile bireysel varlık yönetimini sağlayan platform.

Inspector Cloud (Rusya): Perakende sektörü için görüntü işleme ile raf denetim sistemi.

RAAV Techlabs (Hindistan): Tarımsal ürünlerin ve süt ürünlerinin tazeliğini ve kullanılan ilaçları gösteren cihaz.

Auto Train Brain (Türkiye): Disleksi hastalarının etkin öğrenmesini destekleyen telefon uygulaması.

Otus Technologies (Pakistan): Uçak uçuş yük analizi yapan yazılım.

İltema (Türkiye): Endüstriyel alanlardaki ısıtma ihtiyaçlarına teknik tekstil ile yenilikçi çözümler getiren ısıtıcı kumaş.

Safe Tech (Türkiye): Endüstriyel IoT sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir IDS ve IPS sistemi.

Finale kalan girişimler arasından Google Bulut Kredisi kazanan girişimler jüri tarafından seçildi

100 bin dolarlık Google Bulut kredisi almaya hak kazanan Pakistan’dan katılan Pakvitae girişimi oldu. 20 bin dolarlık Google Bulut kredisini kazanan diğer beş ekip ise Inspector Cloud, T-fashion, Augmental, User Vision ve Iltema jüri tarafından seçildi.

Türkiye’de şirket kurma desteği alan 15 yabancı girişim ise;

Finalde sunum yapan, Monicont, Pakvitae, Resync, Augmental, BlueVisor, Inspector Cloud, RAAV Techlabs, Otus Technologies, Intixel dışında ilk 50’ye kalan 6 girişim daha 12 ay boyunca aylık 1000 dolarlık desteği kazandı.

Ödül kazanan diğer 6 yabancı girişim:

Uiqt (Romanya): Tek başına seyahat eden gezginlerin birlikte yapacakları aktivitelerde buluşturan uygulama.

Xylexa (Pakistan): Meme kanseri teşhisinde doktorlara yardımcı olan yapay zekâ ve bulut tabanlı uygulama.

Pharma.Global (Rusya): İlaç üreticilerinin pazara giriş maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan sistem.

CardiLink (Almanya): Medikal cihazları akıllı hale getiren ve veri analizi sağlayan platform.

Instacare (Pakistan): Analog sağlık sistemi altyapısını dijitalleştiren platform.

UVL Robotics (Rusya): Lojistik amaçla kullanılan otonum dronelar

San Francisco’da Hızlandırma Kampı Kazanan Türk Girişimler;

Final sunumlarına kalan T-Fashion, Uservision, Auto Train Brain, Safe Tech, İltema ekipleri dışında 9 Türk girişim San Francisco’daki hızlandırma programı ödülünün sahibi oldu.

Diğer 9 Türk girişim:

Karbonol: Sigara izmaritlerinin içindeki katrandan, yüksek verimli, zenginleştirilmiş yakıt üretme yöntemi.

Respo Gadgets: Hafif ve orta düzey uyku apnesinin ve buna bağlı meydana gelen horlamanın tedavisinde kullanılan ağız içi aparey.

Torever: Seyahat edenlerin seyahatlerini planlamalarını ve bu planı navigasyon yardımı ile gerçekleştirmelerini sağlayan platform.

Pirahas: Yapay zekâ yardımıyla otomatik fiyatlandırma yapan sistem.

Bren: Endüstriyel IoT cihazlardaki kablosuz sensörleri pil kullanmadan çalıştıran hibrit nano jeneratör.



Pacha: Günlük protein ihtiyacını karşılayan yüzde yüz doğal, protein ve kolajen cipsi.

Car4Future: Elektrikli araçlar ve otonom arabalar için blockchain teknolojisi ile enerji paylaşım ağı ve transfer platformu.

Inmapper: Havaalanları, alışveriş merkezleri, ofisler gibi büyük binalar için etkileşimli iç mekân harita platformu.

Hextech: Sebze yetiştiriciliğine yeni bir devir başlatacak, üreticilerin afetlerden etkilenmeden doğal fideler yetiştirebileceği, tüketicilerin mutfaklarında kendi doğal sebzelerini yetiştirebileceği tarım makinesi.

Secpoint: Potansiyel güvenlik tehditlerini gerçek zamanlı olarak belirleyin, değerlendirin ve yanıtlayın sistem.

Take Off’un açılış konuşmasını Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’ın yaptığı zirve uluslararası girişimciler, yatırımcılar ve basın tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının katıldığı uluslararası konferansta Samsung İnovasyon Başkanı Young Sohn ve SAS COO’dan Amir Sohrabi girişimcilere önemli tavsiyelerde bulundu. Program Kaan Akın, Henry Chi, Tamara Loseva ve Tarek Fahim’in yatırım paneliyle devam etti. Rina Onur, Barbaros Özbuğutu, Koray Bahar, Andaç Türkmen’in Türk Exitleri Paneliyle konuşmalar tamamlandı.

Geleceğin araçlarını yapıyoruz

Take Off’un açılış konuşmasını yapan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi: “Sizlere ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nden bahsedeceğim. 2004’te Baykar’da ilk milli güdüm sistemi uçtu. 2007’de ilk defa bu araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde faaliyete geçti. Giderek gelişti ve 2009’da taktik İHA ilk uçuşunu yaptı. 2015’te silahlı Bayraktar İHA göreve başlayarak yurt içi ve yurt dışı operasyonlara katıldı. 2005’te ilk prototipi uçurduğumuzdaki açıklamamda beş yıl içerisinde bu projeler desteklenirse Türkiye bu alanda dünyada bir numara olur demiştik. Biz ne yaparsak yapalım mili ve özgün olacak dedik. Geleceğin yarışlarına hazırlanarak en iyisini yapabiliriz.

Bugün yurt içinde 228, yurt dışında ise ihraç ettiğimiz 20 adet Bayraktar Mini İHA faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 86 Bayraktar TB2 SİHA hizmet veriyor. Akıncı İHA ise çok daha gelişmiş stratejik görevler yapacak. Bundan dokuz ay önce çalışmaya başladığımız Cezeri ile biz 15 yıl sonrasının araçlarını yapıyoruz.”

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın amaçlarını ise Bayraktar şöyle anlattı: “2017’de kurduğumuz vakıfla gençlerimizin hayal ederek, geliştirerek, geleceği inşa etmelerini istiyoruz. Yapay zekâ, karanlık fabrikalar, otonom araçlar, robotik kodlamalar teknoloji bu yöne gidiyor. 12 ilde faaliyet gösteriyoruz. Teknofest bir anlamda ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin milletle buluşma noktası. Biz istiyoruz ki insanımız, gençlerimiz bu işe gönlünü kaptırsın. Babam beni çocukken bir havacılık gösterisine götürdü. Orada içime düşen bu heyecan sayesinde ilk yerli ve milli İHA’yı ürettik.