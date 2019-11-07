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Cbot Avrupa'ya açılıyor

Cbot Avrupa'ya açılıyor

Türk girişimci Mete Aktaş tarafından kurulan Cbot, Türkiye ve globalde başta bankacılık olmak üzere, e-ticaret, sigortacılık, telekomünikasyon sektörlerinde onlarca şirkete hizmet vermeye başladı.

Yazılı veya sözlü insan konuşmasını taklit eden yerli bir yazılım olan Cbot sayesinde müşteriler karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmış gibi günlük işlemlerini yapabiliyor.

PAZAR PAYI YÜZDE 42

2014’te çalışmalara başladıklarını anlatan Cbot CEO’su Mete Aktaş, Türkiye’de özel bankalarda yüzde 42 pazar payına ulaştıklarını söyledi. Türkiye’de ve Silikon Vadisi’nde yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aktaş, “Cbot teknolojisini şirketlerin kullanımı için lisans kiralama modeliyle sunabiliyoruz. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı Cbot’un bankacılık chatbotu, soruların yüzde 95’ine doğru yanıt veriyor” diye konuştu. 

İNGİLİZ BANKALARLA TEMAS HALİNDE

İngiltere’de büyük bankalarla temas halinde olan firma,  Türkiye’deki güçlü bankacılık deneyimini Avrupa ülkelerine de aktarmayı hedefliyor. Türkiye’nin lider yapay zeka şirketi olan Cbot, önümüzdeki 5 yılın sonunda, Avrupa’nın da büyük kurumlarının yapay zeka partneri olarak adını  tüm dünyaya duyurmak istiyor.


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