Yerli otomobil'den son detay ortaya çıktı! Heyecan dorukta

Yerli otomobilde tanıtıma 24 saat kala yeni detaylar ortaya çıktı.

İlk önce 10 saniyelik bir video paylaşılırken, ardından bir fotoğrafla merak uyandırdı.

Merakla beklenen yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü 14.30'da Başkan Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

"SİZİ DİNLEDİK, 14.53’TE GELDİK"

Saatler 14:53'ü gösterdiğinde ilk kez yerli otomobilin içinden de bir görüntü paylaşıldı. TOGG resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüye;

"Sizi dinledik, 14.53’te geldik.

#TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek

Saat 19.23’te yine buluşalım." notu düşüldü.

BAKAN VARANK'TAN 'TAM ŞARJ' VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili detayların paylaşılmasının ardından Twitter hesabından TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile fotoğrafını paylaştı. Bakan Varank fotoğrafa;

"Bugünkü paylaşımı @mguercankarakas ile beraber yaptık. Tam şarj #YeniliğeYolculuk #TürkiyeninOtomobili #BilişimVadisi"

notunu düştü.