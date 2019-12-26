Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,941
  • 6,5916
  • 287.192
  • 113948
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Yerli otomobil'den son detay ortaya çıktı! Heyecan dorukta

Yerli otomobil'den son detay ortaya çıktı! Heyecan dorukta

Yerli otomobil'den son detay ortaya çıktı! Heyecan dorukta

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından az önce yeni bir video paylaşıldı. Saatler 14:53'ü gösterdiğinde, Twitter hesabından ilk kez araç içi görüntüsü de paylaşıldı.

Yerli otomobilde tanıtıma 24 saat kala yeni detaylar ortaya çıktı.

İlk önce 10 saniyelik bir video paylaşılırken, ardından bir fotoğrafla merak uyandırdı.

Merakla beklenen yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü 14.30'da Başkan Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

"SİZİ DİNLEDİK, 14.53’TE GELDİK"

Saatler 14:53'ü gösterdiğinde ilk kez yerli otomobilin içinden de bir görüntü paylaşıldı. TOGG resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüye; 

"Sizi dinledik, 14.53’te geldik. 

#TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek

Saat 19.23’te yine buluşalım." notu düşüldü.

BAKAN VARANK'TAN 'TAM ŞARJ' VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili detayların paylaşılmasının ardından Twitter hesabından TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile fotoğrafını paylaştı. Bakan Varank fotoğrafa; 

"Bugünkü paylaşımı @mguercankarakas ile beraber yaptık.

Tam şarj #YeniliğeYolculuk #TürkiyeninOtomobili #BilişimVadisi"

notunu düştü.


Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
Dizi aşkı gerçek mi oldu?
Sefirin Kızı dizisine flaş transfer!
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması
<p>Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG

2012´den Bu Yana Suriye’ye İlk İhracat Yapıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti