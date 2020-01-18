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  3. Yerli Otomobil çalışmaları hız kesmeden sürüyor: 5 yıldızlı olacak

Yerli Otomobil çalışmaları hız kesmeden sürüyor: 5 yıldızlı olacak

Yerli Otomobil çalışmaları hız kesmeden sürüyor: 5 yıldızlı olacak

Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. TOGG yapılan son açıklamada aracın Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacağı açıkladı.

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.

Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Twitter hesabından yapıldı.


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