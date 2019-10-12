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  3. Yerli Hava Savunma Füze Sistemi seri üretime geçiyor

Yerli Hava Savunma Füze Sistemi seri üretime geçiyor

Yerli Hava Savunma Füze Sistemi seri üretime geçiyor

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiği ve seri üretime geçileceği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemin HİSAR-A'da, yapılan nihâi sistem testlerini başarıyla geçerek seri üretim aşamasına geçildi.

Savunma sanayi Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi %100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

HİSAR HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMLERİ

HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri; sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelere karşı savunma sağlıyor. Sistemlerde, Alçak İrtifa Füzesi ve orta İrtifa Füzesi olmak üzere iki tip füze kullanılıyor. Bunlarda, Alçak İrtifa Füzesi, Hem HİSAR-A hem de HİSAR-B sisteminde kullanılabiliyor.

HİSAR-A, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla 15 kilometre menzile kadar etkili olarak şekilde tasarlandı. HİSAR-A; Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

25 kilometre gibi daha uzun bir menzile sahip olan HİSAR-O ise sabit birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Dağıtık mimarisi sayesinde esnek konuşlanma avantajına da sahip olan HİSAR-O, Atış Kontrol Merkezi, FFS, Orta İrtifa Füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-Optik Sistem, Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

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