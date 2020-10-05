Yeniden yapım böyle olur: Mafia 1 Definitive Edition

Mafia ilk çıkışını gerçekleştirdiğinde Metacritic’ten 88 puan alırken, oyunculardan 9.1 puan alarak oyun piyasasında sonraki oyun için ciddi yer edinmişti. Devamında çıkan Mafia II 74 puan ile geçer not alırken son çıkan Mafia III ise 62 puan alarak yerden yere vurulmuştu.

28 Ağustos 2020’de bütün oyunları kapsayan Mafia: Definitive Edition yapımcı firma tarafından duyurulduğunda oyuncular ne Mafia II için ne de Mafia III için heyecanlandı. Oyuncuların tek düşündüğü şey Mafia I’i daha iyi grafiklerle oynama imkanı sağlayacakları oldu.

25 Eylül’de Mafia Definitive Edition oynanabilir hale geldi. Metacritic puanı 79 iken oyunculardan 8.3 puan olarak tam geçer not aldı. Biz de bu yazımızda Mafia Definitive Edition’ın artılarını ve eksilerini yazdık.

YENİ MODA YENİDEN YAPIM

Teknoloji geliştikçe oyun yapımcıları yeni teknolojileri, eski teknolojiyle yaptıkları oyunlara uygulamaya başladı. Remake adıyla daha önce çok satmış olan oyunlar yenide yapılmaya başlandı. Kimi yapımcılar övgüler almış oyunlarına ekstra yeni şeyler ekleyerek daha fazla övgü alırken, kimi yapımcılar da sadece doku çözünürlüklerini artırarak hatıralarda övgüyle anılan oyunlarını yerden yere vurdurttu.

Final Fantasy VII, Link's Awakening ve Resident Evil 2 gibi oyunlar ilk çıktıkları zaman harikalar yaratmış ve yakın zamanda yeniden yapılıp çıkış yaptıktan sonra da harikanın da ötesinde olduğunu kanıtlamışlardı. İşte Mafia Definitive Edition için böyle bir yeniden yapım desek yanlış olmaz. Mafia Definitive Edition, 2002’de çıkmış olan oyununun üstüne harika grafikler ve yeniden elden geçmiş oynanabilirlikle “yeniden yapım böyle olur” dedirtir nitelikte.

HİKAYE

Oyun, kötü bir apartman dairesi yaşayan ve sıradan yaşamı olan dürüst taksici Tommy Angelo’nun yanlış zamanda yanlış yerde olmasından dolayı kendini bir mafya kovalamacı içinde bulmasıyla başlar. Salieri aile üyelerini düşman aile üyelerinden kurtarmasıyla güven kazanan Tommy’nin dayak yemekten kaçmak için Salieri ailesine sığınmasıyla dallanıp budaklanan bir hikaye örgüsüyle devam eder. Başta basit işlerle Salieri ailesinde yer etmeye başlayan Tommy, zamanla daha ciddi ve tehlikeli işlere gitmesiyle ailenin tam güvenini kazanır ve artık Salieri ailesinin önemli bir üyesi olur. Başlangıçta göz dağı vermek için beyzbol sopasıyla araca hasar verme ile başlayan macera, dükkanlardan haraç kesmeye ve hatta adam öldürmeye kadar giderek artar.

Oyunun yapım stüdyosu Hangar 13, yaptığı dokunuşlar ile güzel işler başarmışa benziyor. Hikaye ve görev yapıları neredeyse aynı, ancak bazı uygun modernizasyonlar yapılmış. Diyalog yeniden yazılarak, bazı gereksiz seyahatler ortadan kaldırılmış. Bölümler tempoyu canlı tutmak için değiştirilmiş. Aslında temelde oyun orijinaline sağdık kalınarak yeniden inşa edilmiş.

HARİTA AÇMAK İÇİN KULEYE TIRMANMAK YOK!

Oyun özünde bir açık dünya oyunu olmasına rağmen aslında doğrusal bir açık dünya oyunu. Yani oyunda bir açık dünya var fakat görevden göreve gittiğiniz için açık dünyada dolaşmanızı gerektirecek bir sebep kalmıyor. Oyunun açık dünyasında özgürce gezip dolaşmanız için bir modu bulunmasına rağmen hikayeli oyunun içerisinde, görevleri yapmak dışında açık dünya da dolaşma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Var olan açık dünyada haritayı açmak için veya sizi ana hikayeden uzaklaştıran tek bir işaret görmemek son yıllarda çıkan açık dünya oyunlarına oranla çok rahatlatıcı bir durum.

Mafia: Definitive Edition’un grafikleri, açık dünyası vs. bir tarafa bırakırsak oyunun en güçlü yanı hikayesi. Hikayeyi oynarken The God Father ve Goodfellas gibi mafya filmlerinde bir karakteri oynuyormuşsunuz hissine fazlasıyla kapılınıyor. Oyun içerisinde görevden göreve giderken adeta bir film seti gibi 1930’ların Amerika’sı kemiklere kadar hissediliyor. Bu durum Mafia: Definitive Edition oynayanlara görsel açıdan muhteşem bir oyun ortamı sunuyor.

Bu yeniden yapımda derinlemesine değiştirilen diğer bir konuda araç sürüş dinamikleri. Araçların hantallığı, toprak yolda kullanırken amortisörlerin sertliği, araçtan çıkan cıvata sesleri gibi detaylar sizi o dönemlerde yaşayan biri gibi hissettiriyor. Ayrıca artık araç içerisinde de ateş etmeniz mümkün. GTA’daki gibi nokta atış yapılması mümkün olmaması oyunda gerçekçilik hissini arttırıyor. Oyuncuların nefret ettiği meşhur yarış bölümü ise maalesef hala duruyor ama araç kullanım dinamikleri düzeltildiğinden dolayı şimdi daha az baş ağrıtıyor.

EKSİLER

Mafia: Definitive Edition genel anlamda harika bir yeninden yapım olsa da her yeniden yapımda oyunda olduğu gibi bu oyunda da bazı eksiklikler mevcut.

Öncelikle görevler genelinde eğlenceli olsa da bazı görevler aşırı basit. Bu basitlik rahatsız etmiyor fakat bu derece harika bir oyunda olması can sıkıyor. Ayrıca oyunda ana görev dışında yan görev yok. Oyunun ana hikayesine kendiniz kaptırdığınız zaman gözünüz yan görev aramıyor fakat bu harika tasarlanmış şehrin kalabalığına bazı yan görevlerle karışmak hoş olabilirdi.

Oyunun en rahatsız edici kısmı ise yapay zeka. Oyun sektörü görsel ve teknolojik açıdan kendisini katlayarak ilerlese de yapay zeka her geçen gün daha da gerileşiyor. Oyunda düşmanlar bazen öyle zeki hareketler yapıyorlar ki acaba bir oyuncu mu yönlendiriyor dedirtiyor fakat bazen de o kadar aptalca davranıyorlar ki yapay zekadan eser yok. Bu tutarsız yapay zeka özenle yapılmış bu harika oyuna hiç yakışmıyor.

Son olarak da oyunun eksilerinden biri anlık düşen FPS. Bu durum rahatsız edici değil. Oyunu oynamaya balta da vurmuyor fakat güçlü bir bilgisayarda yaşanıyor olması kullandığınız bilgisayar bileşenlerinizi sorgulatıyor. Umarım güncellemelerle az rahatsız eden FPS düşüşleri hiç rahatsız etmez duruma gelir.

SONUÇ

Hangar 13’ün yaptığı Mafia: Definitive Edition devasa bir yeniden yapım aksiyon oyunu olmasının yanında muhteşem sahneleri ve karizmatik kahramanlarıyla büyüleyen harika bir gangster oyunu.

2002’de çıkan özüne sağdık kalınarak yapılan hikaye tasarımları ve ayrıca özünün üstüne kat ve kat fazlası koyularak oluşturulmuş grafik ve oynanabilirlik oyunu mükemmel yapıyor. Her oyunda olduğu gibi Mafia: Definitive Edition’da da bazı küçük eksiklikler var fakat oyunun hikayesine ve oynarken alınan eğlenceye engel olmuyor.

Hikayesi ile alıp götüren bu açık dünya aksiyon oyununu Steam ve Epic Store üzerinden 259 TL’ye satın alabileceğiniz gibi Mafia’nın bütün oyunlarını içeren Trilogy paketini 374 liraya satın alabilirsiniz.