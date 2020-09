Yeni yetenekler, yeni silahlar: The Outer Worlds Peril on Gorgon

Gamescom'da duyurulan The Outer Worlds: Peril on Gorgon artık oynabilir halde. Öncelik DLC farklı bir zamanda geçen bambaşka bir hikaye değil. Ana oyunun ortalarında geçen farklı bir macerayı kapsıyor. Kapsamlı bir ana hikaye ve yan görevleri içeren bir DLC toplamda 6-10 saat sürüyor. DLC ana hikayesinde hem yeni ara sahneler hem de yeni seslendirmeler mevcut. Ana oyunun kalitesinden hiçbir şey eksilmeyen DLC’de, Obsidian Entertainment RPG tecrübesini şimdi de Peril on Gorgon DLC’sinde gösteriyor. DLC için yapılanlar yaklaşık 1 sene beklemenin hakkını veriyor.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon DLC’sini başlatabilmesi için “Radio Free Monarch“ isimli ana hikaye görevinin tamamlanması gerekiyor. İster oyunun ana hikayesi tamamlanmış olsun veya oyuna yeni başlanmış olsun, Radio Free Monarch görevi tamamlanmadan DLC başlatılmıyor. Eğer oyun tamamlanıp bitirilmişse ya “geri dönüşü olmayan nokta” öncesindeki oyun kaydının açılması gerekiyor ya da oyunun en başından yeni oyun olarak oynanması gerekiyor. Radio Free Monarch ana hikaye görevinin tamamlanmasının ardından gelen bir sesli mesaj ile Peril on Gorgon DLC’si başlatılmış oluyor.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon DLC’si, Gorgon Asteroid’ini araştırmanızı isteyen bir şifreli mesajı almanızla başlıyor. Gorgon Asteroid’i daha önce işçi verimliliği ve sağlığını artıran araştırmaların yapıldığı bir bilimsel tesis içeriyor. Ancak tesis bilinmeyen sebeplerden ötürü araştırma programlarını durduruyor. Bu durumda da oyuncuya Spacer’s Choice şirketinin en karanlık sırlarından birine daha ışık tutma fırsatını doğuruyor. Bu uğurda Gorgon Asteroid’e doğru yola koyuluyorsunuz. Acaba Gorgon Asteroid’inde neler oluyor?

Gelen mesaj oyuncuyu Gorgon Asteroid yakınlarındaki bir malikaneye yönlendiriyor. Burada oyuncu Minnie Ambrose ile tanışıyor. Minnie, işler ters gitmeden önce Gorgon araştırma projesinde çalışan baş bilim adamının kızı. Minnie oyuncuyu, annesinin adını temize çıkarmak için araştırma notlarını bulmaya terk edilmiş kampüse gönderiyor. DLC hikayesi böylelikle başlamış oluyor.

Hikaye ile ilgili daha fazla bilgi vermemiz The Outer Worlds hayranlarına yapılan bir haksızlık olur. Oyuncular çevreden buldukları doküman, ses kayıtları ya da NPC’ler aracılığı ile Gorgon’daki sırları yavaş yavaş çözmeye çalışıyor.

Peril on Gorgon DLC’sinin en büyük özelliği tasarlanan bölgelerin büyük ölçüde terk edilmiş olması. İlk Gorgon’a gemiyle inildiğinde alış-veriş yapıldığı NPC’ler olmasına karşın DLC’de çoğu zaman oyunun dünyasında yağmacılarla çatışma halinde olunurken vahşi yaşamın terk edilmiş binaları ele geçirildiğine tanık olunuyor. Yapısı gereği DLC, oyuncuyu yalnız hissettiriyor. Fakat oyundaki parti arkadaşlarınız artık daha yeni diyaloglar kurabiliyor. Bu da oyuncuyu biraz olsun yalnızlık hissinden kurtarmaya yardımcı oluyor.

Bütün bunların dışında DLC’ye yeni ek görevler, becerileri özelleştirmede daha fazla esneklik, nadir bonuslar, yeni yetenekler(perk), yeni kusurlar(flaw), yeni silahlar ve yeni bir çok zırh setleri de eklenmiş durumda.

Sonuç olarak; RPG oyun türünün ustalarından biri olan Obsidian Entertainment, tüm tecrübesini kullanarak geliştirdiği ve RPG hayranlarının severek oynadığı ayrıca dünyanın en prestijli oyun basınlarında yüksek notlar alan The Outer Worlds oyununun ilk indirilebilir DLC’si Peril on Gorgon yeni ana hikayesiyle oynanılabilir durumda. The Outer Worlds’un özüne sadık kalınarak hazırlanmasının dışında ekstra içerikleri de bünyesinden barındıran Peril on Gorgon, Epic Store’den ve Playstation Store’den 69 liraya satın alınabiliyor.