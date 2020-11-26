Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, Erzurum'dan havalanıyor

Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ’da kullanılarak, Türkiye’nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA’lar Erzurum'dan havalanıyor.

DHA'da yer alan haberde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Van ve Adana'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce Erzurum'da konuşlandırdığı İHA ve SİHA üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZLERİ OLDULAR

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında kullanılan hava araçlarının iniş ve kalkış yapacağı Erzurum'daki üs aktif hale getirildi. Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu.

YENİ SAVAŞ STRATEJİSİ

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderiliyor. Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ’da kullanılarak, Türkiye’nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

TERÖRLE MÜCADELEDE TAM İSABET

Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA’lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor. Türkiye’de 2016’dan itibaren kullanılmaya başlanan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan hava araçları ile önemli başarılar elde ediliyor.