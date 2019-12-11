Yeni nesil uzun menzilli füze ilk uçuş testini tamamladı

TM Dijital Haber Merkezi

İleri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretimi yapılan PrSM'nin, Lockheed Martin'in Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) fırlatıcısından ateşlendiği ve hedef bölgeye yaklaşık 240 kilometre uçtuğu bildirildi.

Lockheed Martin Salı günü yaptığı açıklamada, tüm test hedeflerine ulaşıldığını söyledi.

Şirket, yapılan testte füzenin uçuş yörüngesinin performansının yanı sıra fırlatmadan savaş başlığı taşımaya kadar olan aralığı ve doğruluğunu teyit ettiğini ayrıca, HIMARS başlatıcısıyla tüm arayüzleri doğruladığını ve sistem yazılımı performansını test ettiğini söyledi.

Lockheed Martin geliştirilen hassas vuruşlu yüzeyden yüzeye silah sistemi hakkında yaptığı açıklamada, "499+ kilometreye kadar menzile ulaşan füze, savaş alanında derinlemesine hedeflere saldırmak, nötralize etmek, bastırmak ve yok etmek için gelişmiş yetenekler sunacak ve bölünmeyi desteklerken yeni bir uzun menzilli yetenek sunacak." ifadelerini kullandı.