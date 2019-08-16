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  3. Yeni iPhone modellerinin ismi ortaya çıktı

Yeni iPhone modellerinin ismi ortaya çıktı

Yeni iPhone modellerinin ismi ortaya çıktı

Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı üç iPhone modelinin de ismi ortaya çıktı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki ay görücüye çıkaracağı yeni iPhone modellerinin isimleri belli oldu.

The Apple iPhone X sits on display at the new Apple Michigan Avenue store along the Chicago River Friday, Nov. 3, 2017, in Chicago. 

iPhone için özel kılıflar üreten ESR isimli firma, iPhone'un 2019 modellerinin isimlerinin 'iPhone 11', 'iPhone 11 Pro' ve 'iPhone 11 Pro Max' olacağını belirtti.

NTV'nin haberine göre, Apple'ın yeni cihazları için şimdiden onlarca iddia ortaya atılmış durumda.

Bu kez bir iPhone açıklaması, Japonya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden SoftBank'ın Başkanı Ken Miyauchi'den geldi.

Miyauchi ülke basınına yaptığı açıklamada, "Yeni iPhone'un ne zaman çıkacağını bilmiyorum ancak yasa 10 gün sonra yürürlüğe girecek" dedi.

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