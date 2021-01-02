Yeni güç elektromanyetik top ve lazer silah olacak

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayiindeki yerlilik oranının son 20 yılda yüzde 20’lerden yüzde 70’lere ulaştığını söyledi. Millileşme çalışmalarının ABD’nin yaptırım kararı sonrası hızlanacağını anlatan Bayraktar, bu yıl içinde birçok projenin hayata geçirileceğini belirtti. Bayraktar, kurdukları komitelerin, çelik, alüminyum ve titanyum malzemeler başta olmak üzere savunma sanayiinde kullanılan stratejik malzemeleri üretmek için çalışma yaptığına dikkat çekti.

İHRACAT %14 ARTTI

‘Yönlendirilmiş Enerji Silahları (Lazer silahları)’, ‘Elektromanyetik Top’, ‘Roket Tahrik Sistemleri’, ‘İDA, İnsansız Savaş Uçağı’ ve ‘Uzay’ konularında önemli gelişmeler beklediklerini vurgulayan Bayraktar, halihazırda devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü anlattı. Bayraktar, savunma ve havacılık sanayiinin bir yandan Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılarken öte yandan her yıl yüzde 14 civarında bir artışla ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

FUARA İLGİ BÜYÜK

Bayraktar, “Pandemiye rağmen yıl içinde birçok ülkeden askeri heyetler firmalarımıza adeta akın etti. Sektör olarak yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki yıl daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz “dedi. SAHA EXPO Sanal Fuarı’nı yerli bir uygulamayla hayata geçirdiklerini anımsatan Bayraktar, etkinliğin 9 Kasım’da 288 firma ve kurumun katılımıyla başladığını hatırlattı. Bayraktar, 9 Nisan 2021’e kadar devam edecek fuarı 47 bin 651 ziyaretçinin kayıt yaparak gezdiğini, video konferans yöntemiyle 20 bin 46 B2B iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini, bu görüşmelerin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacağını ve savunma sanayisi adına ciddi iş birlikteliklerinin doğacağını anlattı.

MİLLİLEŞTİRME HIZLANACAK



BAYRAKTAR, 2021 için şu değerlendirmeyi yaptı: “Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin yaptırım uygulama kararı sonrası 2021 yılında savunma sanayi projelerinde millileştirme çalışmaları hız kazanacaktır. Geçtiğimiz seneye oranla bu yaptırımların, başta SAHA İstanbul olmak üzere tüm Türk savunma sanayi paydaşlarımızı teşvik edeceğini öngörüyoruz.”



DEVAM EDEN PROJELER

Bayraktar, çalışmaları süren projelere ilişkin şu örnekleri verdi: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen LHD Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) ve Yeni Tip Denizaltı Projesi, TUSAŞ Hürkuş-C, Milli Muharip Uçak projesi TF-X, TEI TS1400 ile güçlendirilmiş ATAK T129 ve Gökbey çok maksatlı helikopter, BAYKAR TB2’den elde edilen tecrübelerle geliştirilecek olan TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI, Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek, Elektronik Taarruz kabiliyeti kazandırılmış elektronik harp ve hava savunma sistemleri, TSK Siber Savunma Merkezi, SSB yönetimi ve kontrolündeki savunma sanayii projeleri olarak öne çıkıyor.”

