Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7968
  • 7,4646
  • 382.133
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Yeni bir ekosistemin başlangıcı olabilir! Antarktika'da eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktı

Yeni bir ekosistemin başlangıcı olabilir! Antarktika'da eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktı

Yeni bir ekosistemin başlangıcı olabilir! Antarktika'da eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktı

Bilim insanları Antarktika kıtasında eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktığını belirledi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumundan biyologlar, sonuçlarını "Nature Communications" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini bildirdi.

Antartika'da 6 yıl boyunca uydu ve saha gözlemleri yapan araştırmacılar, tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtülerinin toplamda 1,9 kilometrekare alana yayıldığı belirtildi.

Küresel ısınmanın yarattığı erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların yılda 479 ton karbon salımını soğurabileceği kaydedildi.

Yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çeken araştırmacı Matt Davey, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KUTUP BÖLGELERİ DÜNYANIN GERİ KALANINA GÖRE DAHA HIZLI ISINIYOR

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Antartika'da Seymour Adası'nda 14 Şubat'ta ölçülen 20,7 derece sıcaklık, kıtada bugüne dek ölçülen en yüksek değer olmuştu.


Libya ordusu, Hafter'e ait Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı
Bakan Koca açıkladı! Seyahatlerde yeni dönem
AK Partili Şenocak'tan İmamoğlu'na çok sert tepki
Netanyahu Hamaney'i açık açık tehdit etti: Bunu yapan her rejim benzer tehlikeyle karşılaşır
Reklam
CHP yönetimi Haliç'i ihmal etti!

CHP yönetimi Haliç'i ihmal etti!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Saç dökülmesini anında durduruyor!

A101'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 kataloğunun tamamı...