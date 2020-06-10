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  3. Yeni Ay görevine 1.3 milyarlık tasarım
10 Haziran 2020 Çarşamba 02:12 | Son Güncelleme:

Yeni Ay görevine 1.3 milyarlık tasarım

Yeni Ay görevine 1.3 milyarlık tasarım

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yeniden yolculuk amacıyla başlatılan Artemis Projesi isimli görev için bir özel uzay şirketi ile anlaşmaya vardı.

NASA söz konusu anlaşma kapsamında havacılık ve savunma teknolojisi şirketi Northrop Grumman’a 187 milyon dolar (yaklaşık 1.3 milyar TL) ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında uzay aracının HALO ismi verilen yerleşim ve lojistik modülünün tasarımından Northrop Grumman sorumlu olacak.

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