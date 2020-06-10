Yeni Ay görevine 1.3 milyarlık tasarım

NASA söz konusu anlaşma kapsamında havacılık ve savunma teknolojisi şirketi Northrop Grumman’a 187 milyon dolar (yaklaşık 1.3 milyar TL) ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında uzay aracının HALO ismi verilen yerleşim ve lojistik modülünün tasarımından Northrop Grumman sorumlu olacak.