Yazılımda algoritma değişiyor... 'Türkçe' için yarışacaklar

Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun ilk kez düzenleyeceği Açık Kaynak Hackathon Programı (AçıkHack) etkinliğinde, yazılımcılar 24 saat içinde Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalar geliştirecek.

Açık kaynak kodlu yazılımlara katkı sağlamak için düzenlenen AçıkHack, 30 Kasım-1 Aralık'ta Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Söz konusu etkinlikte 300 yazılımcının katılımıyla 24 saat içinde geliştirecekleri Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalarının yarışması bekleniyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikle Türkiye'de açık kaynak kod yazılımını geliştirmeyi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kodlama yarışması etkinliğin konusunun Türkçe dil işleme olduğunu belirten İbrahimcioğlu, katılımcıların bu alanda 24 saat içinde geliştirdikleri projelerin juri tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

İbrahimcioğlu, "Hackathon için Türkçe dil işleme konusunu seçmemizin sebebi dilin algoritmanın ruhu olmasıdır. Rahmetli Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi 'Türkçe matematiksel bir dil ve sonsuz üretim kapasitesine sahip'. Bu etkinlik yapay zekanın ve gelecek teknolojilerin ruhunda Türkçeyi barındırması adına çok değerli bir başlangıç olacaktır." dedi.

YAZILIMCI SAYISINI 500 BİNE ÇIKARMA HEDEFİ

Etkinlikte açık kaynak ekosisteminin aktörlerinin de bir araya geleceğine dikkati çeken İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 100 binin üzerinde yazılımcı mevcut . Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarının karşılanması, teknoloji tabanlı girişimlerin oluşması ve desteklenmesi için bu sayının 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu, hem üniversitelerle yaptığı iş birlikleri hem de kuracağı okul sayesinde hedeflenen rakama ulaşılması için destek verecek. Ülkemizde açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesi ve kullanılmasını özendirmek, bu alanda farkındalık yaratmak için tüm üniversitelerle entegre çalışacak, yazılımcıların hem sayısını hem de niteliğini artırıcı faaliyetler düzenleyecek."

Birinciye Bilişim Vadisi'nde ofis

AçıkHack'e 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel ya da takım olarak www.acikhack.com adresinden başvuru yapabilecek.

Yarışmada ilk üçe kalanlara dizüstü bilgisayar hediye edilirken, birinciye Bilişim Vadisi'nde 1 yıl ofis kullanım imkanı sunulacak.

(AA)