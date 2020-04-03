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  3. Yarısı erkek yarısı dişi bir arı türü keşfedildi

Yarısı erkek yarısı dişi bir arı türü keşfedildi

Yarısı erkek yarısı dişi bir arı türü keşfedildi

Bilim insanları, yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfetti.

Sciencealert sitesinin haberine göre, yarı erkek yarı dişi arı, Cornell Üniversitesinde görevli böcek bilimci Erin Krichilsky ve ekibi tarafından Panama'da Barro Colorado Adası'nda ormanlık alanda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, ekibin arıya, Orta ve Güney Amerika'ya özgü, geceleri ortaya çıkan "Megalopta amoenae" türünün sirkadiyen ritimlerini inceledikleri sırada rastladığı belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Journal of Hymenoptera Research" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, arının sol yanının fizyolojik açıdan erkek olduğunu, bu tarafta küçük, narin bir çene kemiği, uzun anten, daha az tüylü, zayıf ve hassas arka bacak bulunduğunu belirtti.

Hayvanın fiziksel açıdan dişi olan sağ yanında ise daha kısa anten, belirgin bir çene kemiği, kalın ve tüylü arka bacağın dikkati çektiği ifade edildi.


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