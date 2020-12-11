Yapay zekayla 9 liraya 1 dakikada grip analizi

Tıp ve teknolojiyi bir araya getirerek sağlık alanındaki problemlere yenilikçi çözümler geliştiren Yesil Science, nezle ve grip gibi üst yolunum yolu enfeksiyonlarında kişisel analiz ve öneriler sunan yapay zeka destekli mobil sağlık uygulaması ‘FluAI’ı hayata geçirdi.

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Tek kullanımı 9 TL olan mobil uygulamaya boğazınızın fotoğrafını yolluyorsunuz. Uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle bu görüntüden ve şikayetlerinize bakarak detaylı bir şekilde analiz ve tedavi önerileri sunuyor. FluAI’nın dünyanın yapay zeka destekli ilk grip asistanı olduğunu söyleyen Yesil Science Kurucusu Yusuf Yeşil şunları kaydetti:

GEREKSİZ İLACA SON



“FluAl, hastanelerde uzun bekleme süreleri, muayene ve ulaşım maliyetleri, hastaneden enfeksiyon bulaşma riski, hastanelerin yoğunluğu karşılayamaması gibi problemleri ortadan kaldıracak bir çözüm. Ayrıca koronavirüs risk tespit özelliğine de sahip mobil uygulamayla gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

HASTALIKLARA İNTERNETTE ŞİFA ARIYORUZ



2050 yılında antibiyotik direncinin 10 milyon ölüme sebep olması bekleniyor. Günümüzde kişilerin yüzde 95’i sağlık bilgisi aramasını internetten yapıyor ve bunun sonucunda üst solunum enfeksiyonu sebebiyle alınan antibiyotiklerin yüzde 50’si ise gereksiz yere kullanılıyor. FluAI uygulaması, gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçmeyi hedefliyor.

AMERİKA’YA DA AÇILACAK



MoBİL telefonlara indirilebilen yapay zeka destekli mobil sağlık uygulaması 9 TL’lik analiz bedeliyle sadece 1 dakika içerisinde hangi üst solunum yolu rahatsızlığına sahip olduğunuzu size söylüyor. Uygulama, Türkiye’nin yanı sıra sağlığa erişimin çok düşük ve pahalı olduğu Kuzey Amerika ülkelerine de açılacak. Şuanda İngilizce hizmet veren FluAl’ın Türkçe versiyonu da yakında çıkarılacak. Yusuf Yeşil, gelecek hedeflerini 1 ayda 10 bin, 1 yılda ise 1 milyon kullanıcıya ulaşmak olarak açıkladı.